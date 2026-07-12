Detienen a un hombre por exhibicionismo en Rosario tras orden judicial

Un hombre de 50 años fue detenido en Rosario por un caso de exhibicionismo, tras ser buscado por la Justicia.

Hoy 04:24

Un hombre de 50 años fue detenido este viernes por la tarde en el barrio Echesortu, en Rosario, luego de ser denunciado por un episodio de exhibicionismo en la vía pública. Al momento de su identificación, los efectivos policiales comprobaron que sobre él pesaba un pedido de captura activo.

El procedimiento se realizó alrededor de las 18 en la zona de Mendoza y Río de Janeiro, donde personal del Comando Radioeléctrico acudió tras un llamado que alertaba sobre una situación de acoso en la vía pública.

Según el parte policial, una mujer de 42 años manifestó que caminaba por el lugar cuando fue abordada por un hombre que comenzó a insultarla mientras exhibía sus partes íntimas.

Con la descripción física y la vestimenta aportadas por la denunciante —un buzo rojo y un pantalón oscuro—, los agentes desplegaron un patrullaje por las inmediaciones.

Minutos después, el sospechoso fue localizado a pocos metros del lugar del hecho. Los efectivos procedieron a su aprehensión e identificaron al hombre como Cristian Alberto C., de 50 años.

Al consultar sus datos en el sistema policial, constataron que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia, por lo que quedó inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a la Comisaría 2ª de Rosario, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Justicia.