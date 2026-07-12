Finlandia ofrece una semana gratuita para descubrir su estilo de vida

La oportunidad de viajar gratis a Finlandia permite a los participantes conocer el bienestar cotidiano en uno de los países más felices del mundo a través de un programa oficial que cubre todos los gastos durante una semana.

Hoy 05:12

Viajar gratis a Finlandia es una iniciativa oficial que busca compartir el estilo de vida en uno de los países con mayor bienestar del planeta. Este programa invita a un grupo selecto de personas a participar en una experiencia única de una semana, donde todos los gastos son cubiertos.

A diferencia del turismo tradicional, esta propuesta está diseñada como una inmersión en la vida finlandesa, permitiendo a los participantes experimentar de forma auténtica cómo se construyen hábitos de bienestar en la vida diaria.

El programa, impulsado por Visit Finland, selecciona a participantes de diversas nacionalidades. Aquellos elegidos tienen la oportunidad de viajar acompañados y disfrutar de los principales gastos cubiertos, como vuelos internacionales, alojamiento, alimentación y actividades.

La experiencia se lleva a cabo principalmente en entornos naturales, especialmente en la región de lagos, donde el ritmo de vida es más pausado y está conectado con la naturaleza.

Durante la semana, los participantes no solo recorren ciudades, sino que viven como un local, realizando actividades que incluyen caminatas en bosques, estancias en cabañas junto a lagos y sesiones de sauna tradicional. Se fomenta la desconexión digital y el descanso, enfocándose en cómo pequeños hábitos pueden aumentar la percepción de bienestar.

Para aplicar a esta experiencia única, no se requiere un perfil profesional específico, pero sí es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos. Estos incluyen ser mayor de edad, tener pasaporte vigente, comunicarse en inglés, disponibilidad para viajar en las fechas del programa y un interés genuino por la experiencia.

El proceso de aplicación es sencillo, aunque competitivo debido a la cantidad limitada de cupos. Los interesados deben visitar la página oficial de la iniciativa y completar un formulario con sus datos, y en algunos casos, enviar un video corto explicando su interés en participar.

Las convocatorias están abiertas por tiempo limitado y suelen cerrar a finales de marzo, por lo que se recomienda aplicar con anticipación. Este programa no es masivo; solo se selecciona un pequeño grupo de postulantes de todo el mundo, convirtiendo esta experiencia en una oportunidad única y competitiva.