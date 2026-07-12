Mejora tu descanso con este simple cambio diario

Más del 30% de los argentinos sufren trastornos del sueño, según la Sociedad Argentina de Medicina del Sueño. Implementar un simple ajuste en tu rutina puede mejorar significativamente la calidad de tu descanso.

Hoy 06:12

Los trastornos del sueño son un problema creciente en la sociedad actual, afectando a un gran número de personas en Argentina. Según la Sociedad Argentina de Medicina del Sueño, más del 30% de los argentinos reportan dificultades para dormir, lo que puede llevar a serios problemas de salud a largo plazo.

Un ajuste simple que puede tener un gran impacto en tu sueño es establecer una rutina nocturna. Esto implica ir a la cama y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Este hábito ayuda a regular el reloj biológico y facilita el proceso de conciliación del sueño.

Además, es fundamental crear un ambiente propicio para dormir. Mantener la habitación oscura, silenciosa y fresca puede hacer una gran diferencia. La exposición a la luz y los ruidos pueden interrumpir el ciclo del sueño y afectar negativamente su calidad.

Limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir es otro ajuste que puede mejorar significativamente la calidad del sueño. La luz azul emitida por teléfonos y computadoras interfiere con la producción de melatonina, una hormona esencial para el sueño.

También es aconsejable evitar comidas pesadas y bebidas con cafeína en las horas previas a dormir. Alimentos y bebidas pueden causar incomodidades y dificultar el sueño. Optar por una cena ligera y limitar el consumo de café y té puede ser beneficioso para un descanso reparador.

Implementar técnicas de relajación como la meditación o la respiración profunda antes de dormir puede ayudar a calmar la mente y preparar el cuerpo para un sueño reparador. Estas prácticas han demostrado ser efectivas para reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo.

Finalmente, si a pesar de realizar estos ajustes, los problemas de sueño persisten, es recomendable consultar a un especialista en sueño. Existen diversas causas subyacentes que pueden requerir atención profesional para asegurarse de que obtengas el descanso que necesitas.