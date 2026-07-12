Una cucaracha interrumpe en vivo a un reportero en Brasil

Un reportero brasileño vivió un momento insólito cuando una cucaracha interrumpió su transmisión en vivo, volviéndose viral en redes sociales.

Hoy 07:01

En un inusual episodio ocurrido en Brasil, el reportero Mário Carvalho se vio sorprendido por una cucaracha segundos antes de comenzar una transmisión en vivo para la televisora Globo Pernambuco.

El incidente tuvo lugar en los momentos previos al enlace, cuando el insecto comenzó a desplazarse por el hombro del periodista, avanzando rápidamente hacia su pecho y estómago sin que este lo notara.

Al ajustar la manga de su camisa, el movimiento provocó que la cucaracha trepara rápidamente hacia su cuello, generando una situación incómoda.

Fue en ese instante que el camarógrafo notó lo que estaba sucediendo y alertó al reportero, quien intentó reaccionar mientras el insecto seguía moviéndose.

Finalmente, el propio camarógrafo tomó la iniciativa y logró retirar la cucaracha, evitando que el incidente se prolongara justo antes de salir al aire.

Este curioso episodio fue grabado en video y se difundió rápidamente en las redes sociales, generando un aluvión de reacciones entre los usuarios por lo insólito de la situación.