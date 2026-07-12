El Gobierno insiste con las colectoras pese a las críticas y busca avanzar con la reforma política

La Casa Rosada mantiene su intención de modificar el sistema electoral de cara a 2027. Mientras crecen las diferencias internas en La Libertad Avanza, también continúan las negociaciones con gobernadores y aliados.

Hoy 08:12

El Gobierno nacional no abandonó su intención de impulsar cambios en el sistema electoral, pese a las críticas provenientes de sectores aliados como el PRO y la UCR, además de las diferencias que existen dentro de la propia La Libertad Avanza.

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Uno de los ejes de la reforma es la eliminación de las PASO, acompañada por un mecanismo que permitiría que una lista presidencial pueda ser acompañada por distintas nóminas legislativas. En el oficialismo evitan definir este esquema como "listas colectoras" y aseguran que se trataría de un sistema de adhesión dentro de la boleta única.

La principal discusión gira en torno a la incorporación de un eventual "botón de arrastre". Según explican desde el sector que responde a Karina Milei, solo si esa herramienta se incorpora podría hablarse de colectoras. En caso contrario, sostienen que el mecanismo sería diferente y buscarán presentarlo con otra denominación.

Aunque reconocen que el proyecto genera resistencia entre dirigentes del PRO y parte de la UCR, en la Casa Rosada consideran que todavía existen posibilidades de reunir apoyos, especialmente entre algunos gobernadores y legisladores provinciales.

No obstante, dentro del oficialismo admiten que la propuesta podría sufrir modificaciones antes de llegar al Congreso, dependiendo del nivel de consenso político que logre reunir.