Independiente Rivadavia y Tigre se cruzan por Copa Argentina con la mira en octavos

La Lepra mendocina y el Matador jugarán este domingo desde las 16.15 en el estadio Julio César Villagra. El ganador enfrentará al vencedor de River-Aldosivi.

Hoy 08:49

Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentarán este domingo desde las 16.15 en el estadio Julio César Villagra, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El partido contará con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y será televisado por TyC Sports.

Antes de la definición del Mundial, la Lepra mendocina y el Matador de Victoria retoman la actividad en el fútbol argentino con un objetivo claro: conseguir el pase a los octavos de final, donde espera el ganador del cruce entre River y Aldosivi.

Independiente Rivadavia llega con la ilusión de seguir defendiendo el título obtenido en la última edición del certamen. En su debut en esta Copa Argentina, el equipo dirigido por Alfredo Berti superó 2-0 a Estudiantes de Caseros, con goles de Alex Arce y Gonzalo Ríos.

“En todos los frentes nosotros tenemos que pelear, como nos dice Alfredo. Queremos conseguir una nueva estrella que para nosotros va a ser muy importante y nos va a seguir manteniendo ahí arriba”, expresó Rodrigo Atencio en la previa.

La Lepra también tendrá por delante otro desafío importante en el plano internacional, ya que en agosto disputará los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense. En ese contexto, el equipo mendocino buscará sostener su protagonismo en más de una competencia.

Una de las novedades del plantel pasa por Sebastián Villa, quien no viajará con la delegación de Independiente Rivadavia y tiene encaminada su llegada a Boca. La ausencia del delantero colombiano marca un dato fuerte en la previa del encuentro.

Por su parte, Tigre viene de dejar en el camino a Claypole, al que derrotó 2-0 con goles de Ramón Arias y David Romero. El equipo dirigido por Diego Dabove intentará dar otro paso en la Copa Argentina y meterse entre los 16 mejores.

Además, el Matador también tendrá actividad internacional a fin de mes, cuando dispute los playoffs de la Copa Sudamericana ante Nacional de Uruguay, luego de terminar segundo en su grupo con 9 puntos.

El partido entre Independiente Rivadavia y Tigre se jugará este domingo desde las 16.15, en el estadio Julio César Villagra, con transmisión de TyC Sports y arbitraje de Leandro Rey Hilfer.