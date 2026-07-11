Con el clásico entre Central Córdoba y Mitre como plato fuerte, arranca la fecha 13 del Torneo Anual

La Liga Santiagueña de Fútbol tendrá este domingo el inicio de una nueva jornada, con el cruce entre el Ferroviario y el Aurinegro en el estadio Alfredo Terrera.

Hoy 08:49

La fecha 13 del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol tendrá este domingo uno de los partidos más destacados del calendario local: Central Córdoba recibirá a Mitre en una nueva edición del clásico santiagueño.

El encuentro se disputará en el estadio Alfredo Terrera, con partido de Reserva desde las 14 y Primera a partir de las 16. La condición será con público local, por lo que el Ferroviario buscará hacerse fuerte en su casa en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Por la Zona A, además del clásico entre Central Córdoba y Mitre, Comercio Central Unidos recibirá a Unión Santiago en su estadio. La Reserva jugará desde las 14, mientras que la Primera lo hará a las 16, también con público local.

El cierre de la zona será el lunes 13 de julio, cuando Güemes enfrente a Yanda FC en el Predio El Potrerito, en Maco. El partido de Reserva comenzará a las 13 y el de Primera a las 15, en este caso a puertas cerradas. En esta fecha quedará libre Estudiantes.

En la Zona B, la actividad también comenzará el domingo con dos encuentros. Villa Unión de La Banda recibirá a Instituto Deportivo Santiago en su estadio, con Reserva a las 14 y Primera a las 16, bajo la modalidad de público local.

A la misma hora, Agua y Energía de La Banda será local frente a Vélez de San Ramón, también con Reserva desde las 14 y Primera a las 16, en el estadio del conjunto bandeño.

En tanto, el duelo entre Sarmiento de La Banda y Central Argentino de La Banda todavía no tiene escenario ni horarios confirmados. En esta zona tendrá jornada libre Banfield de La Banda.

Programación de la fecha 13

Zona A

Domingo 12 de julio

Comercio Central Unidos vs. Unión Santiago

Estadio: Club Comercio Central Unidos

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Condición: público local

Central Córdoba vs. Mitre

Estadio: Alfredo Terrera

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Condición: público local

Lunes 13 de julio

Güemes vs. Yanda FC

Estadio: Predio El Potrerito, Maco

Reserva: 13.00

Primera: 15.00

Condición: a puertas cerradas

Libre: Estudiantes.

Zona B

Domingo 12 de julio

Villa Unión de La Banda vs. Instituto Deportivo Santiago

Estadio: Club Villa Unión

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Condición: público local

Agua y Energía de La Banda vs. Vélez de San Ramón

Estadio: Club Agua y Energía

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Condición: público local

Fecha, horario y estadio a confirmar

Sarmiento de La Banda vs. Central Argentino de La Banda

Libre: Banfield de La Banda.