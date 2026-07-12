Un adolescente de 17 años fue acusado de intentar ahorcar a su pareja con una bufanda

La joven, de 20 años, perdió el conocimiento durante el ataque y fue encontrada por su hermana en el piso de la vivienda. El acusado quedó demorado por orden de la Justicia.

Hoy 08:32

Un adolescente de 17 años fue acusado de intentar matar a su pareja al ahorcarla con una bufanda durante un violento episodio de violencia de género ocurrido el viernes por la noche en la localidad de La Estancita, a unos cinco kilómetros de la Ruta Nacional 64.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró alrededor de las 20, cuando familiares de la víctima alertaron a la Policía sobre una agresión ocurrida en el domicilio donde convivía la pareja.

Según el informe policial, la hermana de la joven, una mujer de 26 años, fue quien solicitó ayuda tras encontrar a la víctima tendida en el piso e inconsciente. De acuerdo con su relato, momentos antes la joven de 20 años le había contado que mantenía una discusión con su pareja cuando el adolescente la sujetó del cuello con una bufanda y comenzó a asfixiarla hasta hacerle perder el conocimiento.

La mujer llegó al domicilio en pleno ataque y encontró a su hermana desvanecida, por lo que dio aviso de inmediato a las autoridades. Cuando los efectivos arribaron al lugar, la víctima ya había recuperado el conocimiento y se encontraba consciente.

Tanto la joven como el presunto agresor fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

La fiscal de turno, Dra. Pilar Palavecino, dispuso que el adolescente quedara en calidad de prevenido mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Además, la Justicia ordenó la recepción de testimonios, exámenes médicos para ambas partes, asistencia psicológica para la víctima y la intervención de Criminalística, que realizó las pericias y el secuestro de elementos considerados de interés para la causa.