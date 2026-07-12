Añatuya se despide del frío: temperaturas agradables para hoy Domingo 12 de julio de 2026

Hoy, los añatuyenses disfrutarán de un día mayormente soleado con temperaturas que alcanzarán los 19.6 °C. Se espera un clima agradable durante los próximos días.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta despejado y fresco en la mañana de hoy, Domingo 12 de julio de 2026. Con una temperatura actual de 7.5 °C y una sensación térmica de 5.7 °C, los añatuyenses deben abrigarse bien al salir.

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La humedad se encuentra en un 91%, lo que puede hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es. Sin embargo, a medida que avanza el día, se espera un cambio notable en las temperaturas, brindando un alivio ante el frío matutino.

Para hoy, se pronostica que la temperatura máxima alcance los 19.6 °C, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable y soleado. Los habitantes de Añatuya podrán aprovechar el sol para realizar actividades al aire libre.

El lunes, 13 de julio, el pronóstico indica que la mínima será de 7.6 °C y la máxima alcanzará los 22 °C, continuando con un clima soleado y favorable. Esto representa un aumento gradual en las temperaturas, ideal para quienes esperan un clima más cálido.

Para el martes, 14 de julio, se anticipa un clima igualmente soleado, con mínimas de 10.8 °C y máximas que podrían llegar hasta los 27 °C. Así que, los añatuyenses pueden prepararse para disfrutar de días cada vez más cálidos y soleados.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.