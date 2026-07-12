El sol asoma en La Banda: temperaturas agradables para hoy Domingo 12 de julio de 2026

Los bandeños disfrutarán de un clima más cálido en los próximos días. Se espera un domingo soleado con temperaturas agradables.

Hoy 08:11

El clima en La Banda, Santiago del Estero, se presenta hoy con una condición cubierta y temperaturas frescas. Actualmente, se registran 10.3 °C, con una sensación térmica de 9.4 °C, lo que hace que los bandeños sientan un leve frío en la mañana.

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Con una humedad del 82% y un viento del sureste a 7.9 km/h, el día se perfila para ser más amigable a medida que avanza. A pesar de la neblina matutina, se anticipa un cambio positivo en el clima.

Para este domingo 12 de julio, el pronóstico indica un día soleado con una mínima de 8.9 °C y una máxima que alcanzará los 20.1 °C, permitiendo a los bandeños disfrutar de actividades al aire libre en un clima más templado.

El lunes 13 de julio, las temperaturas seguirán en ascenso, con un rango de 9.2 °C a 23.6 °C, manteniendo el buen tiempo y la presencia del sol. Es un momento ideal para que los bandeños aprovechen el inicio de la semana.

El martes 14 de julio continuará la tendencia, con un pronóstico de mínima de 12.3 °C y máxima de 27.6 °C. Estos cambios de temperatura son un alivio después de días más fríos y permitirán disfrutar de un clima más cálido en La Banda.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.