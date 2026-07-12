Horror en Mendoza: mató al novio de su expareja e incendió la vivienda antes de escapar

La víctima, de 53 años, murió en el lugar del ataque ocurrido en Maipú, Mendoza. El presunto agresor escapó tras el crimen y es intensamente buscado por la Policía.

Hoy 08:28

Un hombre de 53 años fue asesinado a puñaladas durante la noche del viernes en la localidad mendocina de Maipú, en un violento episodio que, según la principal hipótesis de la investigación, estuvo motivado por un conflicto de índole personal.

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De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la víctima colaboraba en una mudanza junto a su pareja y una amiga de ella cuando fueron sorprendidos por un hombre de 45 años, expareja de la mujer. Tras una discusión, el sospechoso habría sacado un cuchillo tipo carnicero y le asestó dos puñaladas en el tórax, provocándole heridas mortales.

Personal del Servicio de Emergencias acudió rápidamente al lugar, pero solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre, que murió antes de poder recibir asistencia médica.

Incendió la vivienda de su expareja tras el crimen

Minutos después del homicidio, el presunto atacante habría ido hasta la vivienda de su expareja y prendido fuego la propiedad, que sufrió pérdidas totales.

Al momento del incendio, la mujer no se encontraba en el domicilio, ya que permanecía en la escena del crimen intentando asistir a su pareja. Por ese motivo, no hubo personas lesionadas por el fuego.

Los investigadores sostienen que el mismo hombre sería responsable tanto del asesinato como del incendio, por lo que ambos hechos son investigados de manera conjunta.

El acusado permanece prófugo

La pareja de la víctima y otras dos mujeres que presenciaron el ataque prestaron declaración para ayudar a reconstruir la secuencia de los hechos y determinar el recorrido realizado por el sospechoso tras escapar.

La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente, con la intervención de Policía Científica, la División Homicidios, el Grupo TEN y otras unidades especializadas, que continúan realizando pericias y recolectando pruebas.

El principal sospechoso permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía de Mendoza. Según el parte oficial, el hombre registra como antecedente un comparendo y una citación judicial emitidos durante febrero de este año.