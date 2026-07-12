Nediani acompañó la actividad social y solidaria de la agrupación "Indisciplinados" en el Villa Yanuzzi

El candidato a intendente del Frente Compromiso y Unidad participó de un encuentro con vecinos, donde escuchó las principales necesidades del sector y valoró el rol de los movimientos sociales.

Hoy 14:25

El candidato a intendente por el Frente Compromiso y Unidad, Roger Elías Nediani visitó el barrio Villa Yanuzzi donde la agrupación "Indisciplinados" realizó una actividad social y solidaria.

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Nediani junto la candidata a viceintendente, Victoria Torres, visitaron este populoso barrio donde compartieron una charla directa con los vecinos del sector en una reunión que fue organizada por la agrupación de movimiento social "Indisciplinados".

Durante la charla los vecinos del sector pudieron manifestar sus necesidades y las falencias que se presentan en este sector de la ciudad y se comprometieron a continuar trabajando para gestionar prontas soluciones a sus solicitudes.

En este sentido, durante su discurso, Nediani señaló: "Argentina en general vive un contexto de incertidumbre, de agudización de los indices socioeconómicos, una incertidumbre financiera que impacta directamente en el humor social.

Actualmente existen en algunos barrios populares la imposibilidad del Estado por hacer efectivos algunos derechos, en muchos casos los movimientos populares terminan efectivizando en el territorio las políticas públicas, casi de te diría que a veces los gobiernos necesitan de los movimientos para penetrar en los territorios".

Agregó: "Por esto quiero destacar el trabajo de está agrupación de movimiento social que genera estos espacios socio comunitarios, donde además de dar asistencia alimentaria también se está llevando adelante actividades culturales y hasta educativas. Todo esto sin lugar a dudas permite desarrollar y fortalecer el músculo militante y el compromiso político con los vecinos más necesitados".