Semifinales del Mundial 2026: cuándo se juegan, horarios y cómo sigue el camino hacia la final

La Copa del Mundo entra en su etapa decisiva con Francia, España, Argentina e Inglaterra como los cuatro mejores equipos del torneo. La Scaloneta buscará ante Los Tres Leones un lugar en la gran final.

Hoy 14:29

El Mundial 2026 empieza a transitar sus últimos capítulos y ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Tras la disputa de los cuartos de final, Francia, España, Argentina e Inglaterra siguen en carrera por el título más importante del fútbol internacional.

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La instancia previa a la gran final tendrá dos cruces de enorme atractivo: Francia vs. España y Argentina vs. Inglaterra, partidos que definirán a los seleccionados que pelearán por levantar la Copa del Mundo.

La primera semifinal se disputará el martes 14 de julio, desde las 16.00, hora argentina, entre Francia y España, en el Dallas Stadium. Será un duelo entre dos potencias europeas que llegan como grandes candidatas al título.

La segunda semifinal se jugará el miércoles 15 de julio, también desde las 16.00, hora argentina, entre Argentina e Inglaterra, en el Atlanta Stadium. La Albiceleste llega tras superar a Suiza por 3-1 en el alargue, mientras que los ingleses dejaron en el camino a Noruega por 2-1, también en tiempo suplementario.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

Francia vs. España

Hora: 16.00, hora argentina

Estadio: Dallas Stadium, Estados Unidos.

Miércoles 15 de julio

Argentina vs. Inglaterra

Hora: 16.00, hora argentina

Estadio: Atlanta Stadium, Estados Unidos.

Cuándo es la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio, desde las 16.00, hora argentina, en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Allí se conocerá al nuevo campeón del mundo.

Antes, el sábado 18 de julio, se disputará el partido por el tercer puesto en el Miami Stadium. Según el cronograma oficial de FIFA, el encuentro está programado para las 17.00 hora local, es decir, 18.00 de Argentina.

El historial de Argentina en semifinales de Mundiales

La Selección Argentina llega al cruce ante Inglaterra con un dato que ilusiona: mantiene un récord perfecto en semifinales mundialistas. Cada vez que disputó esta instancia, logró clasificarse a la final.

La primera vez fue en Uruguay 1930, cuando goleó 6-1 a Estados Unidos para meterse en la definición, donde luego cayó ante el seleccionado local.

Después, en México 1986, la Albiceleste venció 2-0 a Bélgica con una actuación memorable de Diego Armando Maradona, antes de consagrarse campeona del mundo.

En Italia 1990, Argentina eliminó al local por penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y suplementario. Más tarde, en Brasil 2014, volvió a ganar desde los doce pasos, esta vez ante Países Bajos, luego de empatar 0-0.

El antecedente más reciente fue en Qatar 2022, cuando el equipo de Lionel Scaloni superó 3-0 a Croacia y consiguió el pase a la final que luego terminaría ganando ante Francia.

Todas las semifinales de Argentina en Mundiales

1930: Argentina 6-1 Estados Unidos

1986: Argentina 2-0 Bélgica

1990: Argentina 1 (4)-(3) 1 Italia

2014: Argentina 0 (4)-(2) 0 Países Bajos

2022: Argentina 3-0 Croacia.

Ahora, la Selección buscará extender esa racha perfecta ante Inglaterra, en una semifinal cargada de historia y con el sueño intacto de llegar a una nueva final mundialista.