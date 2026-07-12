Cristiano Ronaldo sorprende a Speed con un regalo exclusivo y valioso

Cristiano Ronaldo sorprende al streamer Speed con un exclusivo regalo que se vuelve viral tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026.

Hoy 15:28

La reciente eliminación de la selección de Portugal en el Mundial 2026 ha sorprendido a muchos, pero el astro del fútbol Cristiano Ronaldo ha logrado captar la atención global con un gesto hacia el famoso streamer estadounidense Speed.

El delantero, a pesar de no brillar en la cancha, decidió honrar una promesa hecha a su fiel seguidor, entregándole un regalo exclusivo durante un partido de cuartos de final entre España y Bélgica.

El obsequio, que dejó a Speed completamente boquiabierto, consistía en los botines dorados Nike Mercurial Superfly 11 CR7 Gold Scorpion utilizados por Ronaldo en el torneo, una pieza de colección muy codiciada.

Estos botines son tan raros que solo existen dos pares en todo el mundo fabricados con las especificaciones exactas del jugador, lo que aumenta exponencialmente su valor en el mercado.

La reacción de Speed fue instantánea, combinando gritos de euforia y lágrimas de incredulidad, lo que rápidamente capturó la atención de las cámaras de transmisión en vivo.

Según un análisis del medio TyC, se estima que el valor de estos botines personalizados podría superar un millón de dólares en futuras subastas, destacando su valor no solo como calzado deportivo, sino como una pieza histórica del fútbol.

Este gesto de Cristiano Ronaldo no solo reafirma su conexión con los fans, sino que también resalta el impacto que los atletas pueden tener fuera del campo, convirtiéndose en íconos de la cultura popular.