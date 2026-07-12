Fuentes, Benavente y Dapello premiaron a los ganadores de la competencia La Ciudad Corre

La sexta edición de la tradicional competencia reunió a 1.900 atletas de distintos puntos del país y formó parte de las actividades deportivas organizadas por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades.

Hoy 16:08

En el marco de los eventos deportivos por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades, la intendente Ing. Norma Fuentes; el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente; y el secretario de Deportes de la Provincia, Carlos Dapello, encabezaron la entrega de premios a los ganadores de la sexta edición de La Ciudad Corre, realizada en el Paseo de los Food Trucks.

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Las autoridades entregaron los trofeos a los atletas que alcanzaron el podio en las categorías masculina y femenina de las pruebas de 10 y 21 kilómetros, en una competencia que reunió a un total de 1.900 participantes.

"Es una alegría que Santiago sea elegida como un destino y esta carrera se ha instalado en el ámbito nacional, así que es un orgullo, porque convoca al deporte como parte de los festejos de la ciudad", destacó la Ing. Fuentes.

La jefa comunal también remarcó la presencia de atletas de diferentes provincias, quienes no solo llegaron a la ciudad Capital para participar de la prueba, sino que además aprovecharon la ocasión para visitar otros destinos, como Las Termas de Río Hondo, lo que consideró una muestra del trabajo de promoción turística que se realiza en la provincia.

Por su parte, Mario Benavente resaltó la importante convocatoria nacional alcanzada por esta sexta edición y sostuvo que ese crecimiento representa un hecho trascendente para Santiago del Estero.

A su turno, Carlos Dapello recordó que La Ciudad Corre forma parte del calendario deportivo impulsado por el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de la Capital, al tiempo que destacó que el atletismo es una de las disciplinas con mayor desarrollo en la ciudad.

En la prueba de 10 kilómetros, el podio femenino quedó integrado por Nélida Peñaflor (Santiago del Estero), Daiana Juárez (Córdoba) y Julia Vásquez (Santa Fe). Entre los varones, los tres primeros puestos fueron para Laureano Rosa (Buenos Aires), Esteban Ángulo (Salta) y Exequiel Chavarría (Tucumán).

En los 21 kilómetros, las vencedoras fueron Nadin Vilca (Santa María), Gisela Díaz (Santiago del Estero) y Lorena Lizárraga (Libertador General San Martín). En la categoría masculina, el podio estuvo conformado por Ignacio Erario (Mendoza), Aaron Quiroga (Tucumán) y Miguel Mazza (Jujuy).