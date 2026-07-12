La Selección Argentina vuelve a entrenarse y ya piensa en la semifinal ante Inglaterra

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Después de eliminar a Suiza y meterse en las semis del Mundial 2026, el plantel albiceleste retomará los trabajos este domingo en Kansas, con la recuperación física como prioridad.
La Selección Argentina no tendrá demasiado tiempo para festejar. Después de la victoria por 3-1 ante Suiza en el alargue y la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, el plantel dirigido por Lionel Scaloni volverá a entrenarse este domingo por la tarde en Kansas.
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La práctica tendrá los primeros 15 minutos abiertos a los medios de comunicación, como viene ocurriendo después de cada clasificación argentina en el torneo. Luego, el cuerpo técnico continuará con tareas específicas de puertas cerradas para comenzar a preparar el duelo ante Inglaterra.
El trabajo estará dividido según la carga física de los futbolistas. Los jugadores que fueron suplentes o sumaron pocos minutos ante Suiza realizarán tareas en campo, mientras que los titulares harán movimientos regenerativos para acelerar la recuperación.
El foco principal estará puesto en evaluar el estado físico del plantel después de otro partido de altísima exigencia. Argentina viene de disputar 120 minutos ante Suiza y ya había jugado tiempo suplementario frente a Cabo Verde, por lo que la recuperación será clave en la previa de la semifinal.
Scaloni y sus colaboradores seguirán de cerca a los futbolistas que terminaron con mayor desgaste. Cristian Romero y Leandro Paredes debieron ser reemplazados en el alargue, aunque en principio no presentan lesiones, sino signos de cansancio tras el esfuerzo realizado.
La Selección tendrá menos de cuatro días para preparar el cruce ante Inglaterra, que también viene de jugar alargue en su triunfo por 2-1 ante Noruega, aunque con menor acumulación de tiempos suplementarios en la fase eliminatoria.
El partido entre Argentina e Inglaterra se jugará el miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Francia y España.
Con el sueño intacto y el desgaste como principal preocupación, la Albiceleste empezará a poner la cabeza en una semifinal cargada de historia ante los Tres Leones.