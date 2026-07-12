La Selección Argentina vuelve a entrenarse y ya piensa en la semifinal ante Inglaterra

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 17º
Mundial 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Noruega 1
Inglaterra 2
FINALIZADO
16:00
Francia -
España -
14 / 07 / 2026
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 16:00
Francia
vs
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

La Selección Argentina vuelve a entrenarse y ya piensa en la semifinal ante Inglaterra

Después de eliminar a Suiza y meterse en las semis del Mundial 2026, el plantel albiceleste retomará los trabajos este domingo en Kansas, con la recuperación física como prioridad.

Hoy 16:20

La Selección Argentina no tendrá demasiado tiempo para festejar. Después de la victoria por 3-1 ante Suiza en el alargue y la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, el plantel dirigido por Lionel Scaloni volverá a entrenarse este domingo por la tarde en Kansas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La práctica tendrá los primeros 15 minutos abiertos a los medios de comunicación, como viene ocurriendo después de cada clasificación argentina en el torneo. Luego, el cuerpo técnico continuará con tareas específicas de puertas cerradas para comenzar a preparar el duelo ante Inglaterra.

El trabajo estará dividido según la carga física de los futbolistas. Los jugadores que fueron suplentes o sumaron pocos minutos ante Suiza realizarán tareas en campo, mientras que los titulares harán movimientos regenerativos para acelerar la recuperación.

El foco principal estará puesto en evaluar el estado físico del plantel después de otro partido de altísima exigencia. Argentina viene de disputar 120 minutos ante Suiza y ya había jugado tiempo suplementario frente a Cabo Verde, por lo que la recuperación será clave en la previa de la semifinal.

Scaloni y sus colaboradores seguirán de cerca a los futbolistas que terminaron con mayor desgaste. Cristian Romero y Leandro Paredes debieron ser reemplazados en el alargue, aunque en principio no presentan lesiones, sino signos de cansancio tras el esfuerzo realizado.

La Selección tendrá menos de cuatro días para preparar el cruce ante Inglaterra, que también viene de jugar alargue en su triunfo por 2-1 ante Noruega, aunque con menor acumulación de tiempos suplementarios en la fase eliminatoria.

El partido entre Argentina e Inglaterra se jugará el miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Francia y España.

Con el sueño intacto y el desgaste como principal preocupación, la Albiceleste empezará a poner la cabeza en una semifinal cargada de historia ante los Tres Leones.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La ventaja con la que llega Inglaterra al choque ante Argentina por las semifinales del Mundial
  2. 2. Argentina-Inglaterra y Francia-España: por qué son históricas las semifinales del Mundial 2026
  3. 3. Argentina vs. Inglaterra: los seis jugadores de la Premier League que conocen de cerca al rival
  4. 4. VIDEO: el eufórico festejo de Chiqui Tapia tras los goles de Argentina ante Suiza
  5. 5. Tensión en Inglaterra: cruce entre Bellingham y Tuchel antes de la semifinal con Argentina
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT