Investigan la muerte de un joven en accidente de motocicleta en Tucumán

La muerte de un joven motociclista en San Miguel de Tucumán es objeto de investigación tras hallarse una herida de arma de fuego en su cuerpo.

Hoy 17:37

La trágica muerte de un joven motociclista en San Miguel de Tucumán ha suscitado una investigación judicial tras el descubrimiento de una herida de arma de fuego en su cuerpo. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Libertad y Lamadrid, donde la víctima, identificada como Fabricio Alexander Andrade, de 18 años, colisionó contra un árbol mientras se desplazaba en su motocicleta.

Al momento de su traslado al hospital Ángel C. Padilla, los médicos notaron una herida compatible con disparo en el omóplato de la víctima, lo que llevó a la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I a abrir una investigación. El hecho ha sido calificado como un homicidio sospechoso, dado que las circunstancias del accidente inicial están bajo escrutinio.

La intervención policial tuvo lugar en la madrugada del 12 de julio, cuando se reportó el incidente en la jurisdicción de la comisaría Tercera. Desde el inicio, se manejó la hipótesis de un accidente vehicular, pero la posterior evaluación médica reveló detalles alarmantes que cambiaron la dirección de la investigación.

Los investigadores asignados al caso, Julieta Molé y Javier González Llonch, han comenzado a recopilar evidencias en el lugar del accidente y en el centro médico. Se ha solicitado la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para llevar a cabo pericias que permitan esclarecer los hechos.

El testimonio de un investigador señala que “alrededor de las 3:20 de la madrugada se tomó intervención en un supuesto accidente de tránsito en el que un motociclista chocó contra un árbol”. Sin embargo, la situación se tornó más compleja al confirmar la herida por arma de fuego.

Las cámaras de seguridad de la zona han sido revisadas, y se ha constatado que la motocicleta era ocupada por dos personas, una de las cuales se retiró del lugar tras el choque. Este hecho añade una capa de complejidad a la investigación, ya que se busca identificar al segundo ocupante de la moto y esclarecer el contexto en el que ocurrió la tragedia.

El Ministerio Fiscal continúa trabajando en la recopilación de indicios investigativos que permitan avanzar hacia la resolución de este mortal episodio, que ha conmocionado a la comunidad de San Miguel de Tucumán.