Al menos 27 muertos tras un devastador incendio en un pub de Bangkok

El fuego se desató durante la madrugada en un local del distrito de Chatuchak. Las autoridades investigan si una falla eléctrica originó la tragedia.

Hoy 18:23

Al menos 27 personas murieron y varias resultaron heridas durante un incendio de gran magnitud que destruyó un pub en la zona norte de Bangkok en la madrugada de este lunes. Los equipos de emergencia informaron que la tragedia ocurrió alrededor de la medianoche en el local conocido como Na Ladprao, situado en el distrito de Chatuchak.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La alarma se activó cuando una densa columna de humo negro comenzó a salir por la entrada principal, mientras decenas de personas intentaban escapar. Las primeras imágenes que circularon mostraron llamas intensas consumiendo el edificio y personas huyendo en medio del pánico. Los rescatistas confirmaron que el incendio fue controlado poco después de media hora de trabajo coordinado.

De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas fatales se concentraron principalmente en la parte trasera del establecimiento. El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió al lugar y explicó que “muchos cuerpos fueron encontrados en los baños, lo que sugiere que quedaron atrapados mientras buscaban refugio”. El funcionario confirmó que entre los fallecidos hay nueve hombres y dieciocho mujeres.

Un músico que actuaba en el escenario relató a las autoridades que “observó humo saliendo de un interruptor eléctrico cerca de la tarima antes de que se cortara la luz”. Según su testimonio, poco después se escuchó una explosión y el humo llenó rápidamente el salón, lo que dificultó la evacuación. La causa específica del incendio permanece bajo investigación.

Las llamas fueron sofocadas cerca de las 00:30, aunque el daño ya era irreversible. Las primeras inspecciones revelaron mesas y sillas completamente calcinadas, y el interior del pub quedó destruido casi en su totalidad.

El gobernador de Bangkok, Chatchart Sittipunt, también llegó al sitio para supervisar los trabajos de emergencia. Las autoridades dispusieron líneas telefónicas especiales para que familiares de posibles víctimas puedan comunicarse si desconocen el paradero de allegados que se encontraban en la zona. Se habilitó además una comisaría para la recuperación de pertenencias extraviadas durante la evacuación.

En el lugar trabajaron equipos de la Fundación Poh Teck Tung, quienes asistieron a los heridos y colaboraron en el rescate de los cuerpos. Las personas afectadas fueron trasladadas de inmediato a centros médicos cercanos.

El incendio de Na Ladprao reaviva el recuerdo de otras tragedias similares ocurridas en Tailandia. En 2022, un siniestro en un pub de música en la región oriental del país dejó 14 muertos. Más atrás, en 2009, 66 personas fallecieron y más de 200 resultaron heridas durante la celebración de Año Nuevo en el club nocturno Santika, un hecho que también marcó la historia reciente de la capital.

El gobierno tailandés prometió esclarecer las causas del siniestro y expresó sus condolencias a las familias afectadas. “Estamos comprometidos a investigar cada detalle para evitar que esto vuelva a ocurrir”, declaró Anutin Charnvirakul.

Las autoridades locales mantienen la zona acordonada y piden a la población que facilite la labor de los equipos de rescate. Los investigadores analizan grabaciones y testimonios para determinar si existieron fallas eléctricas o incumplimiento de las normas de seguridad. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

En el transcurso de las próximas horas, los servicios de emergencia actualizarán la información sobre el estado de los heridos y el avance de la investigación. El país permanece atento a los resultados que arroje el peritaje técnico en el lugar del incendio.