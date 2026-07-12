Villa Unión se quedó con el triunfo ante Instituto Santiago en La Curva

El elenco Verdolaga se impuso por 2 a 1 en el marco de la fecha 13 de la Liga Santiagueña.

Hoy 19:08

Villa Unión consiguió una agónica victoria este fin de semana al vencer 2-1 a Instituto Santiago en La Curva, en un encuentro correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol. El conjunto local reaccionó tras comenzar en desventaja y terminó festejando con un gol en tiempo de descuento.

La visita golpeó primero a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Martín Corvalán aprovechó su oportunidad para poner el 1-0 en favor de Instituto Santiago. Sin embargo, la respuesta de Villa Unión llegó rápidamente y, a los 20 minutos, Gastón Pardi igualó las acciones para que ambos equipos se fueran al descanso con el marcador 1-1.

Cuando todo parecía indicar que el encuentro terminaría empatado, Villa Unión encontró el premio en la última jugada. A los 47 minutos del segundo tiempo, Víctor Loto apareció para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo del conjunto local, que sumó tres puntos muy importantes ante su gente.

En el encuentro de Reserva, también hubo festejo para Villa Unión, que superó 3-1 a Instituto Santiago, completando una jornada positiva en La Curva.