Boca oficializó el regreso de Sebastián Villa: cuándo será la revisión médica

El Xeneize confirmó el retorno del delantero colombiano, que este lunes se realizará los estudios médicos y luego firmará contrato por cuatro temporadas para iniciar su segundo ciclo en el club.

Hoy 20:25

Boca hizo oficial el regreso de Sebastián Villa, quien iniciará su segundo ciclo con la camiseta azul y oro luego de más de tres años de su salida de la institución. El delantero colombiano fue anunciado por el club y este lunes cumplirá con los pasos previos a convertirse nuevamente en futbolista del Xeneize.

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Según informó la institución, Villa se realizará la revisión médica en un centro especializado de Barracas. Una vez superados los estudios, se trasladará al predio de Ezeiza para firmar un contrato por cuatro temporadas y ponerse inmediatamente a disposición del entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

A través de sus redes sociales, el atacante también se expresó tras confirmarse su regreso, dejando un mensaje de reflexión en el inicio de esta nueva etapa. Su vuelta se produce luego de un extenso período fuera del club, que comenzó cuando Boca decidió apartarlo del plantel tras su condena por violencia de género, situación que derivó posteriormente en su salida de la institución.

Si completa sin inconvenientes los trámites médicos y administrativos, Villa comenzará a entrenarse junto al plantel de inmediato. Incluso, existe la posibilidad de que integre la delegación que viajará a Rosario para enfrentar a Sarmiento el próximo jueves por la Copa Argentina, aunque su presencia dependerá de la decisión del cuerpo técnico y de su estado físico.