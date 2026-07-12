Las declaraciones de Mariano Rajoy sobre la selección de Francia desataron una fuerte polémica

El expresidente español afirmó que el combinado francés es una selección "sin franceses" y recibió duras críticas de dirigentes políticos y de la Embajada de Francia en Madrid, que calificaron sus dichos como racistas.

Hoy 20:30

Las declaraciones del expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, sobre la selección de Francia desataron una fuerte controversia a pocos días de la semifinal del Mundial 2026 frente a España. Sus dichos, publicados en una columna de opinión, provocaron una ola de cuestionamientos por parte de funcionarios, dirigentes políticos e incluso de la Embajada francesa en Madrid.

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En el artículo, Rajoy sostuvo que Francia cuenta con un plantel de gran nivel, aunque afirmó que se trata de una selección "sin franceses". La frase fue interpretada como un cuestionamiento al origen de varios futbolistas convocados por Didier Deschamps y generó un amplio rechazo en el país vecino.

Uno de los primeros en responder fue el líder del Partido Socialista Francés, Olivier Faure, quien aseguró que todos los integrantes del seleccionado son ciudadanos franceses y defendió el modelo de país basado en la ciudadanía y no en el origen étnico. En la misma línea, el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, calificó las expresiones como un caso de "racismo burdo".

Las críticas también llegaron desde el Gobierno de Emmanuel Macron. La ministra de Ultramar, Naïma Moutchou, sostuvo que este tipo de declaraciones representan "un odio metódico y banalizado hacia Francia" y planteó la posibilidad de que la Federación Francesa de Fútbol evalúe acciones legales.

Por su parte, la ministra encargada de la Lucha contra las Discriminaciones, Aurore Bergé, afirmó que el deporte debe ser un espacio donde las personas sean valoradas únicamente por su talento y no por su origen. A esas voces se sumó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien consideró que, de confirmarse las palabras atribuidas a Rajoy, resultan "absolutamente inaceptables".

La Embajada de Francia en Madrid también intervino en la polémica a través de las redes sociales. En un mensaje recordó que todos los integrantes del seleccionado poseen nacionalidad francesa y destacó que 23 de los 26 futbolistas nacieron en Francia, mientras que los tres restantes también son ciudadanos franceses.

La controversia se produce en la antesala del duelo entre España y Francia por un lugar en la final del Mundial 2026, reavivando el debate sobre la diversidad, la identidad nacional y la representación en el deporte.