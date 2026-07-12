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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 14º
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Locales

Miles de santiagueños y turistas disfrutaron de la Feria Artesanal este domingo

Familias enteras recorrieron los distintos espacios del tradicional paseo, donde hubo una amplia oferta de artesanías, gastronomía regional y espectáculos. El sector de El Rosedal también registró una gran concurrencia.

Hoy 20:50

La Feria Artesanal volvió a convertirse este domingo en uno de los principales puntos de encuentro de santiagueños y turistas, que aprovecharon la jornada para recorrer los distintos espacios y disfrutar de una propuesta pensada para toda la familia.

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Feria Artesanal 2026 Feria Artesanal 2026

Desde las primeras horas de la tarde, miles de personas visitaron los puestos de artesanías, ponchos, mates, productos regionales y comidas típicas santiagueñas, en un recorrido que combinó tradición, cultura y gastronomía.

Los sectores gastronómicos fueron algunos de los más concurridos, con visitantes que eligieron degustar las especialidades locales mientras recorrían los diferentes stands de emprendedores y artesanos.

Feria Artesanal 2026 Feria Artesanal 2026

La gran convocatoria también se hizo sentir en El Rosedal, donde una multitud disfrutó de los juegos, los puestos de comida y el escenario preparado para la presentación de distintos artistas, que aportaron música y entretenimiento a la jornada.

Con un importante movimiento de visitantes, la Feria Artesanal volvió a consolidarse como uno de los principales atractivos de las vacaciones de invierno en Santiago del Estero, ofreciendo un espacio de encuentro para vecinos y turistas que eligieron compartir un domingo al aire libre.

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