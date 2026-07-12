El Hospital Zonal de Campo Gallo realizó las primeras cirugías en sus nuevos quirófanos

Las intervenciones se realizaron en el marco del Programa Quirúrgico Itinerante del Interior. Destacaron que el avance permitirá evitar traslados de pacientes y fortalecer el acceso a la salud en el norte santiagueño.

Hoy 20:51

El nuevo Hospital Zonal de Campo Gallo concretó este fin de semana un importante avance en materia de salud pública al realizar las primeras cirugías en los flamantes quirófanos del establecimiento. Durante una doble jornada quirúrgica, fueron intervenidos siete pacientes de Campo Gallo y de la localidad de Donadeu.

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Las intervenciones se llevaron a cabo en el marco del Programa Quirúrgico Itinerante del Interior, impulsado por el Ministerio de Salud de Santiago del Estero. En esta oportunidad, los profesionales realizaron colecistectomías por videolaparoscopía, una técnica mínimamente invasiva para la extracción de la vesícula, además de hernioplastías.

Desde la cartera sanitaria destacaron que la puesta en funcionamiento de los nuevos quirófanos representa un hecho trascendental para el norte provincial, ya que permitirá que los pacientes accedan a cirugías de mediana complejidad sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

El director del Hospital Zonal de Campo Gallo, José Gómez, calificó la jornada como un momento histórico para la institución y la comunidad.

"Hoy vivimos un día histórico para nuestro hospital y toda la comunidad. La habilitación de los quirófanos significa acercar salud, esperanza y oportunidades a quienes debían recorrer largas distancias para acceder a una cirugía. Cada intervención que podamos realizar aquí demuestra que la salud pública puede llegar a cada rincón de nuestra provincia", expresó.

Asimismo, el Ministerio de Salud resaltó el trabajo conjunto de los equipos del Hospital Zonal de Monte Quemado y del Hospital Zonal de Campo Gallo, cuya articulación permitió habilitar y poner en funcionamiento los nuevos quirófanos bajo los protocolos operativos correspondientes.

El Programa Quirúrgico Itinerante del Interior continúa desarrollándose en distintos hospitales del interior santiagueño, entre ellos los de Monte Quemado, Loreto, Ojo de Agua, Sumampa, Pinto, Añatuya, Fernández, Frías, Las Termas de Río Hondo y Quimilí, con el objetivo de ampliar el acceso a cirugías y fortalecer la atención sanitaria en toda la provincia.