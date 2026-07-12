Video: suspendieron el partido entre Talleres y Coinor por graves incidentes en Frías

El encuentro correspondiente a la Liga Cultural de Fútbol de Frías fue interrumpido en el segundo tiempo cuando igualaban 1-1, debido a los disturbios registrados dentro del estadio.

Hoy 21:06

La violencia volvió a golpear al fútbol de Frías. El partido entre Talleres y Coinor no pudo completarse luego de que se registraran serios incidentes durante el segundo tiempo, situación que obligó al árbitro a suspender el encuentro por falta de garantías.

Al momento de la interrupción, el marcador estaba igualado 1-1. Sin embargo, los disturbios protagonizados por algunos inadaptados impidieron que el juego continuara con normalidad, obligando a las autoridades a ponerle fin al compromiso antes del tiempo reglamentario.

El nuevo episodio de violencia vuelve a generar preocupación en el ámbito de la Liga de Frías, ya que este tipo de hechos perjudica el normal desarrollo del campeonato y empaña el espectáculo deportivo, afectando tanto a los clubes como a los hinchas que concurren a disfrutar de los partidos.