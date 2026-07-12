Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 14º
X
Somos Deporte

Video: suspendieron el partido entre Talleres y Coinor por graves incidentes en Frías

El encuentro correspondiente a la Liga Cultural de Fútbol de Frías fue interrumpido en el segundo tiempo cuando igualaban 1-1, debido a los disturbios registrados dentro del estadio.

Hoy 21:06
Violencia

La violencia volvió a golpear al fútbol de Frías. El partido entre Talleres y Coinor no pudo completarse luego de que se registraran serios incidentes durante el segundo tiempo, situación que obligó al árbitro a suspender el encuentro por falta de garantías.

Al momento de la interrupción, el marcador estaba igualado 1-1. Sin embargo, los disturbios protagonizados por algunos inadaptados impidieron que el juego continuara con normalidad, obligando a las autoridades a ponerle fin al compromiso antes del tiempo reglamentario.

El nuevo episodio de violencia vuelve a generar preocupación en el ámbito de la Liga de Frías, ya que este tipo de hechos perjudica el normal desarrollo del campeonato y empaña el espectáculo deportivo, afectando tanto a los clubes como a los hinchas que concurren a disfrutar de los partidos.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La ventaja con la que llega Inglaterra al choque ante Argentina por las semifinales del Mundial
  2. 2. Infantino abrió la puerta a un Mundial 2030 con 64 selecciones: qué podría cambiar para Argentina
  3. 3. Tensión en Inglaterra: cruce entre Bellingham y Tuchel antes de la semifinal con Argentina
  4. 4. Argentina-Inglaterra y Francia-España: por qué son históricas las semifinales del Mundial 2026
  5. 5. Argentina vs. Inglaterra: los seis jugadores de la Premier League que conocen de cerca al rival
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT