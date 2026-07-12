"Después de ese partido, Messi dejó de agradarme": la frase de un jugador egipcio que reavivó la polémica

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 14º
Mundial 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Noruega 1
Inglaterra 2
FINALIZADO
16:00
Francia -
España -
14 / 07 / 2026
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 16:00
Francia
vs
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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"Después de ese partido, Messi dejó de agradarme": la frase de un jugador egipcio que reavivó la polémica

Ahmed Fatouh aseguró que perdió la admiración que sentía por el capitán de la Selección argentina luego del duelo de octavos de final. Además, minimizó al rosarino y lo calificó como "un jugador normal".

Hoy 20:49
Messi Egipto

El cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Esta vez, quien volvió a encender la polémica fue el defensor egipcio Ahmed Fatouh, que lanzó duras declaraciones contra Lionel Messi y reconoció que cambió por completo la imagen que tenía del capitán argentino tras aquel encuentro.

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Durante una entrevista en el programa Kalam El Nas, el futbolista fue consultado sobre cómo vivió el enfrentamiento con el rosarino y sorprendió con una respuesta que rápidamente se viralizó. "Después de ese partido, Messi dejó de agradarme. Antes me agradaba, claro. Pero después de este partido, no", afirmó.

Fatouh también fue consultado sobre si sintió presión por tener que marcar al ocho veces ganador del Balón de Oro, aunque aseguró que nunca le dio un trato especial. "No pienso en esas cosas. Juego con normalidad, ya sea contra un equipo grande o pequeño. No me importa quién esté enfrente", sostuvo.

Lejos de quedarse allí, el defensor redobló la apuesta y minimizó la figura del capitán argentino. "Para mí Messi es un jugador normal. Como cualquiera que juegue en la tercera división de la liga local. No me hace diferencia", expresó, en una de las frases que más repercusión generó entre los fanáticos del astro rosarino.

Si bien el futbolista no explicó puntualmente qué situaciones ocurridas durante el partido provocaron su cambio de opinión, durante la entrevista avaló los comentarios de la conductora del programa, quien cuestionó algunas actitudes del capitán argentino dentro del campo de juego.

Las declaraciones se producen días después de la eliminación de Egipto a manos de la Selección argentina, en un partido que estuvo rodeado de reclamos por parte del conjunto africano debido a distintas decisiones arbitrales. Desde entonces, varios integrantes del plantel egipcio manifestaron públicamente su disconformidad con lo sucedido en aquel encuentro, manteniendo viva una polémica que sigue sumando capítulos.

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