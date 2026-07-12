"Después de ese partido, Messi dejó de agradarme": la frase de un jugador egipcio que reavivó la polémica

Ahmed Fatouh aseguró que perdió la admiración que sentía por el capitán de la Selección argentina luego del duelo de octavos de final. Además, minimizó al rosarino y lo calificó como "un jugador normal".

Hoy 20:49

El cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Esta vez, quien volvió a encender la polémica fue el defensor egipcio Ahmed Fatouh, que lanzó duras declaraciones contra Lionel Messi y reconoció que cambió por completo la imagen que tenía del capitán argentino tras aquel encuentro.

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Durante una entrevista en el programa Kalam El Nas, el futbolista fue consultado sobre cómo vivió el enfrentamiento con el rosarino y sorprendió con una respuesta que rápidamente se viralizó. "Después de ese partido, Messi dejó de agradarme. Antes me agradaba, claro. Pero después de este partido, no", afirmó.

Fatouh también fue consultado sobre si sintió presión por tener que marcar al ocho veces ganador del Balón de Oro, aunque aseguró que nunca le dio un trato especial. "No pienso en esas cosas. Juego con normalidad, ya sea contra un equipo grande o pequeño. No me importa quién esté enfrente", sostuvo.

Lejos de quedarse allí, el defensor redobló la apuesta y minimizó la figura del capitán argentino. "Para mí Messi es un jugador normal. Como cualquiera que juegue en la tercera división de la liga local. No me hace diferencia", expresó, en una de las frases que más repercusión generó entre los fanáticos del astro rosarino.

Si bien el futbolista no explicó puntualmente qué situaciones ocurridas durante el partido provocaron su cambio de opinión, durante la entrevista avaló los comentarios de la conductora del programa, quien cuestionó algunas actitudes del capitán argentino dentro del campo de juego.

Las declaraciones se producen días después de la eliminación de Egipto a manos de la Selección argentina, en un partido que estuvo rodeado de reclamos por parte del conjunto africano debido a distintas decisiones arbitrales. Desde entonces, varios integrantes del plantel egipcio manifestaron públicamente su disconformidad con lo sucedido en aquel encuentro, manteniendo viva una polémica que sigue sumando capítulos.