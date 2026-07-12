Álvaro Montero será refuerzo de Boca: el martes se realizará la revisión médica

El arquero colombiano, que llega procedente de Vélez tras disputar el Mundial 2026 con su selección, firmará contrato por cuatro temporadas con el Xeneize.

Hoy 20:15

Boca está a un paso de sumar un nuevo refuerzo para el segundo semestre. El arquero Álvaro Montero tiene previsto realizarse la revisión médica el próximo martes y, si no surgen inconvenientes, firmará su contrato para convertirse oficialmente en jugador del equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

El guardameta colombiano llegará al club luego de disfrutar de unos días de descanso tras su participación en el Mundial 2026 con la Selección de Colombia, que quedó eliminada en los octavos de final frente a Suiza en la definición por penales. Si bien el acuerdo entre Boca y Vélez Sarsfield estaba cerrado desde hace algunas semanas, la operación quedó en pausa hasta que concluyera su participación en la Copa del Mundo.

Según lo acordado entre ambas instituciones, Montero firmará un vínculo por cuatro temporadas, mientras que el Xeneize abonará 4 millones de dólares por la totalidad de su ficha. De esta manera, el colombiano se convertirá en una de las incorporaciones más importantes del mercado para reforzar un puesto clave.

Una vez completados los estudios médicos y la firma del contrato, en Boca no descartan que el arquero viaje directamente a Rosario para sumarse a la concentración del plantel y comenzar a trabajar bajo las órdenes de Arruabarrena, con el objetivo de ponerse a punto lo antes posible para su debut con la camiseta azul y oro.