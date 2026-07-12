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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 15º
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Agua y Energía y Vélez quedaron a mano en El Cruce, pero se aseguraron la clasificación

El elenco energético y los de San Ramón empataron 1 a 1 en el marco de la fecha 13 de la Liga Santiagueña.

Hoy 19:15

Agua y Energía y Vélez de San Ramón empataron 1-1 en El Cruce, por la 13ª fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol

El Fortín se adelantó con Nahuel Corvalán, sin embargo el conjunto local no bajó los brazos y encontró el empate a través de Emanuel "Curi" Salvatierra, quien cambió por gol un penal para sellar el 1-1.

Con esta igualdad, Vélez de San Ramón llegó a 22 puntos, alcanzó a Central Argentino en la cima de la Zona Banda —aunque el Albo aún debe un encuentro— y además aseguró su clasificación a los cuartos de final. Agua y Energía, en tanto, alcanzó las 21 unidades y también tiene un puesto entre los 8 mejores. 

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