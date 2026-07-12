Diego Forlán será el entrenador interino de la Selección de Uruguay hasta 2027

El histórico exdelantero asumirá de manera provisoria al frente de la Celeste tras la salida de Marcelo Bielsa. Además, dirigirá a la selección Sub-20 mientras se define el nuevo ciclo luego de las elecciones de la AUF.

Hoy 19:42

Diego Forlán fue designado como entrenador interino de la Selección de Uruguay en medio de la reestructuración que atraviesa la Celeste tras la salida de Marcelo Bielsa, luego de la decepcionante participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El histórico exdelantero, una de las máximas figuras del fútbol uruguayo, asumirá de manera provisoria el mando del seleccionado mayor hasta marzo de 2027, cuando finalice el mandato del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, y se lleven a cabo las elecciones que definirán el futuro de la conducción deportiva.

Además de hacerse cargo de la Selección Mayor, Forlán también dirigirá a la Sub-20 de Uruguay, con el desafío de preparar al equipo para el Sudamericano 2027, que se disputará en enero del próximo año. En tanto, con la selección absoluta afrontará los próximos compromisos amistosos correspondientes a las fechas FIFA.

El exgoleador de la Celeste iniciará así una nueva etapa en su carrera como entrenador. Su experiencia en los bancos de suplentes incluye un paso por Peñarol en 2020, donde dirigió 11 partidos, con un balance de cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Un año más tarde estuvo al frente de Atenas de San Carlos, en la Segunda División uruguaya, acumulando 12 encuentros, con cuatro triunfos, cinco igualdades y tres caídas.

Con este nuevo desafío, Forlán tendrá la misión de conducir la transición de la selección uruguaya hasta que las nuevas autoridades de la AUF definan si continuará al frente del equipo o si comenzará un nuevo proyecto de cara al próximo ciclo mundialista.