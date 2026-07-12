Spirit Airlines cancela vuelos y se declara en bancarrota en EE.UU.

La quiebra de Spirit Airlines provoca incertidumbre y deja a miles de pasajeros varados en Estados Unidos.

Hoy 19:01

La aerolínea estadounidense Spirit Airlines ha anunciado la cancelación inmediata de todos sus vuelos tras declararse en bancarrota, lo que ha dejado a miles de pasajeros varados en diversos aeropuertos de Estados Unidos y América.

El cierre se hizo efectivo en la madrugada del 2 de mayo de 2026, marcando el final de una compañía que durante años fue clave para mantener precios bajos en el mercado aéreo.

El colapso de Spirit Airlines se debe a las dificultades financieras que la empresa enfrentaba desde hace años, incluyendo procesos de reestructuración y bancarrota. El aumento acelerado en los costos operativos, especialmente el combustible, fue el golpe definitivo que llevó a la aerolínea a esta situación crítica.

En los últimos meses, el precio del combustible para aviones se duplicó debido a tensiones internacionales, afectando directamente la viabilidad del modelo de bajo costo de Spirit Airlines. La falta de acuerdos de financiamiento y apoyo suficiente también contribuyó a su cierre.

La cancelación total de vuelos ha dejado a muchos viajeros sin opciones inmediatas para completar sus trayectos. Muchos de ellos se encontraban en tránsito o tenían viajes programados, y la aerolínea ha recomendado buscar vuelos con otras compañías, ya que no puede garantizar reembolsos inmediatos por su situación de bancarrota.

Los pasajeros afectados deben actuar rápidamente para minimizar el impacto. Se recomienda reservar vuelos con otras aerolíneas lo antes posible, solicitar reembolsos a través de la tarjeta de crédito utilizada y estar atentos a tarifas especiales de rescate ofrecidas por otras aerolíneas.

El cierre de Spirit Airlines también tendrá un impacto significativo en los precios de los vuelos, ya que la aerolínea era conocida por ofrecer tarifas muy bajas, lo que obligaba a sus competidores a ajustar sus precios. Se espera un incremento progresivo en los precios y menos opciones económicas para los viajeros, dado que Spirit representaba cerca del 5% de los vuelos en Estados Unidos.