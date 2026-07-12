Comercio festejó ante Unión Santiago por el Anual

El Tripero se impuso por 1 a 0 ante el Tricolor en el marco de la fecha 13 de la Liga Santiagueña.

Hoy 19:00

Comercio Central Unidos volvió a sumar de a tres en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña al derrotar 1-0 a Unión Santiago en un encuentro correspondiente a la 13ª fecha del certamen. El Tripero hizo la diferencia en el arranque del partido y luego sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

La única emoción de la tarde llegó a los 9 minutos del primer tiempo, cuando Diego Urrejola apareció para convertir el 1-0 que terminaría siendo decisivo.

De esta manera, el Tripero celebró un nuevo triunfo en la 13ª fecha del Torneo Anual y continúa sumando puntos, mientras que Unión Santiago se quedó con las manos vacías y deberá recuperarse en la próxima jornada para asegurarse el primer puesto del grupo.