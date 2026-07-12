Planifica tus comidas: 10 recetas baratas y nutritivas

En un contexto donde la inflación en Argentina ha superado el 50% en 2023, es crucial encontrar opciones de comidas económicas y rendidoras. A continuación, te presentamos una selección de recetas que no solo son asequibles, sino que también te ayudarán a planificar tus comidas para toda la semana.

Hoy 18:12

En el actual panorama económico de Argentina, donde la inflación ha alcanzado cifras alarmantes, muchas familias buscan maneras de alimentarse sin afectar demasiado su bolsillo. Una de las mejores soluciones es optar por comidas baratas y rendidoras que puedan sustentar a toda la familia durante la semana.

Una opción ideal son las pastas, que son versátiles y se pueden preparar de múltiples formas. Ya sea con salsa de tomate, pesto o simplemente con aceite de oliva, un paquete de pasta rinde para varias porciones y es muy accesible.

Otro plato económico es el guiso de lentejas, que no solo es nutritivo, sino que también se puede hacer en grandes cantidades. Las lentejas son ricas en proteínas y, junto con verduras como zanahorias y papas, forman un plato completo y delicioso.

El arroz es otro alimento que se destaca por su bajo costo y su capacidad de rendir. Puedes combinarlo con pollo, atún o verduras, creando así diferentes platillos que se adaptan a tus gustos y necesidades.

Las tortillas de papa son una opción perfecta para aprovechar las papas que tengas en casa. Este plato se puede servir tanto caliente como frío, lo que lo convierte en una opción ideal para el almuerzo o la cena durante toda la semana.

Los empanados de pollo son una alternativa económica y fácil de preparar. Puedes hacer una gran cantidad y congelarlos para tener siempre una opción lista para cocinar en cualquier momento.

Finalmente, el puré de calabaza es una opción saludable y económica, perfecto para acompañar cualquier plato o incluso como base para sopas. Incorporar este tipo de comidas a tu dieta no solo es beneficioso para tu economía, sino que también puede ser muy nutritivo.

Las recetas mencionadas son solo algunas de las muchas posibilidades que existen para comer bien sin gastar demasiado. Es recomendable siempre tener a mano ingredientes básicos que permiten improvisar y crear platos deliciosos y rendidores.