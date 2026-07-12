Milagro en el río Saladillo: una camioneta cayó al agua y sus cuatro ocupantes lograron sobrevivir

Dos mujeres y dos adolescentes fueron rescatados por pescadores luego de que el vehículo en el que viajaban se precipitara al cauce del río sobre la Ruta 92. La conductora habría perdido el control al intentar esquivar un bache.

Hoy 18:12

Cuatro personas salvaron sus vidas de milagro luego de que la camioneta en la que se trasladaban cayera al río Saladillo, a la altura de la Ruta Provincial 92, cuando se dirigían desde Añatuya hacia Los Telares para participar de un encuentro deportivo de vóley.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones, el siniestro ocurrió cuando una Chevrolet Tracker, conducida por Analía Andrés, era ocupada además por Yanina Caro y dos menores de 14 y 15 años. Por causas que se investigan, aunque la principal hipótesis indica que la conductora intentó esquivar un bache de gran tamaño, perdió el control del rodado y terminó precipitándose al cauce del río.

La situación pudo haber terminado en tragedia, pero un grupo de pescadores que se encontraba en el lugar advirtió lo ocurrido y actuó de inmediato. Según trascendió, la conductora perdió el conocimiento tras el impacto y fue arrastrada por la corriente unos 200 metros, hasta que logró ser rescatada. En tanto, el resto de los ocupantes consiguió salir del vehículo y también fue auxiliado por los presentes.

Tras el rescate, los dos adolescentes fueron trasladados al Hospital de Los Telares, donde recibieron asistencia médica y posteriormente fueron dados de alta al no presentar lesiones de gravedad. Por su parte, las dos mujeres fueron derivadas al Hospital de Añatuya para la realización de estudios complementarios y descartar otras complicaciones.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria de Los Telares, que realizó las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro y coordinó las tareas para retirar la camioneta del cauce del río.