Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 17º
X
Somos Deporte

Paliza de Central Córdoba ante Mitre en el Alfredo Terrera

El Ferro se despachó con una goleada por 5 a 0 ante Mitre por la fecha 13 de la Liga Santiagueña.

Hoy 18:17

Programación de la fecha 13

Zona A

Domingo 12 de julio

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Comercio Central Unidos vs. Unión Santiago
Estadio: Club Comercio Central Unidos
Reserva: 14.00
Primera: 16.00
Condición: público local

Central Córdoba vs. Mitre
Estadio: Alfredo Terrera
Reserva: 14.00
Primera: 16.00
Condición: público local

Lunes 13 de julio

Güemes vs. Yanda FC
Estadio: Predio El Potrerito, Maco
Reserva: 13.00
Primera: 15.00
Condición: a puertas cerradas

Libre: Estudiantes.

Zona B

Domingo 12 de julio

Villa Unión de La Banda vs. Instituto Deportivo Santiago
Estadio: Club Villa Unión
Reserva: 14.00
Primera: 16.00
Condición: público local

Agua y Energía de La Banda vs. Vélez de San Ramón
Estadio: Club Agua y Energía
Reserva: 14.00
Primera: 16.00
Condición: público local

Fecha, horario y estadio a confirmar

Sarmiento de La Banda vs. Central Argentino de La Banda

Libre: Banfield de La Banda.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Mitre
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La ventaja con la que llega Inglaterra al choque ante Argentina por las semifinales del Mundial
  2. 2. Argentina-Inglaterra y Francia-España: por qué son históricas las semifinales del Mundial 2026
  3. 3. Infantino abrió la puerta a un Mundial 2030 con 64 selecciones: qué podría cambiar para Argentina
  4. 4. Tensión en Inglaterra: cruce entre Bellingham y Tuchel antes de la semifinal con Argentina
  5. 5. Argentina vs. Inglaterra: los seis jugadores de la Premier League que conocen de cerca al rival
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT