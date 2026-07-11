Paliza de Central Córdoba ante Mitre en el Alfredo Terrera

El Ferro se despachó con una goleada por 5 a 0 ante Mitre por la fecha 13 de la Liga Santiagueña.
Domingo 12 de julio
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Comercio Central Unidos vs. Unión Santiago
Estadio: Club Comercio Central Unidos
Reserva: 14.00
Primera: 16.00
Condición: público local
Central Córdoba vs. Mitre
Estadio: Alfredo Terrera
Reserva: 14.00
Primera: 16.00
Condición: público local
Lunes 13 de julio
Güemes vs. Yanda FC
Estadio: Predio El Potrerito, Maco
Reserva: 13.00
Primera: 15.00
Condición: a puertas cerradas
Libre: Estudiantes.
Domingo 12 de julio
Villa Unión de La Banda vs. Instituto Deportivo Santiago
Estadio: Club Villa Unión
Reserva: 14.00
Primera: 16.00
Condición: público local
Agua y Energía de La Banda vs. Vélez de San Ramón
Estadio: Club Agua y Energía
Reserva: 14.00
Primera: 16.00
Condición: público local
Fecha, horario y estadio a confirmar
Sarmiento de La Banda vs. Central Argentino de La Banda
Libre: Banfield de La Banda.