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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 17º
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Mascotas

Buscan a un caniche ciego de un ojo que se perdió en el barrio Mosconi

El perro es de tamaño pequeño y su familia solicita la colaboración de la comunidad para poder encontrarlo.

Hoy 17:11

Un caniche de tamaño pequeño, de color negro y ciego de un ojo, se perdió en el barrio Mosconi, por lo que sus dueños iniciaron una intensa búsqueda y apelan a la solidaridad de los vecinos para dar con su paradero.

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De acuerdo con la información difundida por la familia, cualquier persona que lo haya visto o tenga datos sobre dónde se encuentra puede comunicarse al 3855196817.

Sus propietarios esperan recuperarlo cuanto antes y agradecen cualquier información que pueda contribuir a su regreso a casa.

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