Se perdió Tomi tras asustarse con los festejos y piden ayuda para encontrarlo

Se escapó asustado durante la noche del sábado en la zona de Aguirre y Libertad. Su familia pide la colaboración de la comunidad para encontrarlo.

Hoy 18:06

La familia de Tomi inició una intensa búsqueda para dar con su paradero, luego de que el perro se escapara durante los festejos por el partido disputado en la noche del sábado.

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Según indicaron sus dueños, el animal se asustó por el ruido de las celebraciones y huyó de su hogar. Fue visto por última vez en la zona de Aguirre y Libertad, por lo que solicitan a los vecinos de ese sector y alrededores estar atentos ante cualquier novedad.

A través de una publicación difundida en redes sociales, sus propietarios remarcaron que Tomi es un perro muy dócil y probablemente se encuentre asustado, por lo que apelan a la solidaridad de la comunidad para ayudarlo a regresar a su casa.

Quienes lo hayan visto o tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 3854850237. Cualquier dato puede ser de gran ayuda para que Tomi vuelva sano y salvo con su familia.