Dictarán un taller gratuito sobre prevención de incendios en el Jardín Botánico Los Silencios

La capacitación se realizará el próximo viernes 17 de julio en el departamento Ojo de Agua. Será abierta a toda la comunidad, con especialistas en la temática y entrega de certificados de asistencia.

Hoy 16:18

El próximo viernes 17 de julio, de 11 a 13:30, se llevará a cabo el Taller de Prevención de Incendios en el Jardín Botánico y Reserva Los Silencios, ubicado en el departamento Ojo de Agua. La propuesta será gratuita, abierta a toda la comunidad y los participantes recibirán certificados de asistencia.

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La capacitación estará a cargo de la Dra. Sandra Bravo, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), junto con Franco Urtubey Zanni, bombero voluntario de La Banda e integrante del Departamento de Incendios Forestales de la Federación de Santiago del Estero, y Martina Sánchez, técnica en Gestión Integral de Incendios Forestales de la UNSE.

Durante la jornada se desarrollarán contenidos vinculados con la prevención y el manejo de incendios forestales, la gestión de la vegetación, la elaboración de planes de prevención para escuelas y establecimientos agropecuarios, además del rol que cumple la comunidad en la protección del ambiente.

Asimismo, habrá un espacio participativo destinado a debatir acciones concretas para preparar hogares, instituciones educativas y establecimientos rurales frente al riesgo de incendios. También se analizará el trabajo conjunto con las autoridades locales y se definirán estrategias orientadas a la protección del Jardín Botánico y Reserva Los Silencios.

La actividad es organizada de manera conjunta por el Jardín Botánico y Reserva Los Silencios, la Fundación Biomes Connections, la Facultad de Ciencias Forestales y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con el objetivo de promover la prevención y fortalecer el compromiso comunitario en el cuidado del ambiente.