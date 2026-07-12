Una mujer resultó herida tras volcar con su auto sobre la Ruta Provincial 11

La conductora perdió el control del vehículo cuando viajaba hacia Clodomira. Fue asistida por personal de salud y trasladada al hospital, mientras la Justicia investiga cómo ocurrió el siniestro.

Hoy 14:22

Una mujer de 39 años sufrió lesiones durante la mañana de este domingo luego de protagonizar un vuelco sobre la Ruta Provincial Nº 11, a la altura de la localidad de San Javier, en el departamento Banda.

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El accidente ocurrió alrededor de las 6.30, cuando, por causas que aún se encuentran bajo investigación, la conductora perdió el control del automóvil, salió de la calzada e impactó contra una zona montuosa ubicada a unos cinco metros de la ruta.

La automovilista fue identificada como Escandell, con domicilio en el barrio Malvinas de la ciudad de Clodomira. Según manifestó a los efectivos que intervinieron en el procedimiento, se dirigía hacia esa ciudad cuando se produjo el siniestro.

Al llegar al lugar, el personal policial encontró un Fiat Uno volcado sobre uno de sus laterales y con importantes daños materiales como consecuencia del impacto.

Una ambulancia del Hospital Guillermo Rawson de Clodomira acudió al lugar para asistir a la conductora, quien posteriormente fue trasladada al centro de salud para recibir una evaluación médica y determinar la gravedad de las lesiones.

Por disposición judicial, personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo el vuelco, mientras que una grúa retiró el vehículo y lo trasladó hasta la base de la Comisaría Comunitaria Nº 16.

La causa quedó a cargo de la fiscal de turno, Dra. Virginia Abrate, quien ordenará las medidas necesarias para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias que derivaron en el accidente.