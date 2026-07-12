Tómbola Santiagueña: conocé los números ganadores de este domingo 12 de julio del 2026

Entrá a la nota, buscá la lista de números del sorteo de hoy y enterate si tuviste suerte.
Este domingo 12 de julio, como todos los días, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Tómbola Santiagueña de la Caja Social de Santiago del Estero.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
En la edición Matutina, el primer premio fue para el 3158. En el Libro de los Sueños, el 58 corresponde a “Ahogado”.
La lista completa de números del sorteo Matutina:
Matutina