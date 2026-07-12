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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 13º
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Locales

Tómbola Santiagueña: conocé los números ganadores de este domingo 12 de julio del 2026

Entrá a la nota, buscá la lista de números del sorteo de hoy y enterate si tuviste suerte.

Hoy 12:14
Caja Social Tómbola Santiagueña Nuevos Bolilleros

Este domingo 12 de julio, como todos los días, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Tómbola Santiagueña de la Caja Social de Santiago del Estero.

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En la edición Matutina, el primer premio fue para el 3158. En el Libro de los Sueños, el 58 corresponde a “Ahogado.

La lista completa de números del sorteo Matutina:

Matutina Matutina

TEMAS Tómbola Santiagueña
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