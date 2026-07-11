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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUL 2026 | 17º
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Somos Deporte

En vivo: con el clásico entre Central Córdoba y Mitre como plato fuerte, arranca la fecha 13 del Torneo Anual

La Liga Santiagueña de Fútbol tendrá este domingo el inicio de una nueva jornada, con el cruce entre el Ferroviario y el Aurinegro en el estadio Alfredo Terrera.

Hoy 16:06

Programación de la fecha 13

Zona A

Domingo 12 de julio

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Comercio Central Unidos vs. Unión Santiago
Estadio: Club Comercio Central Unidos
Reserva: 14.00
Primera: 16.00
Condición: público local

Central Córdoba vs. Mitre
Estadio: Alfredo Terrera
Reserva: 14.00
Primera: 16.00
Condición: público local

Lunes 13 de julio

Güemes vs. Yanda FC
Estadio: Predio El Potrerito, Maco
Reserva: 13.00
Primera: 15.00
Condición: a puertas cerradas

Libre: Estudiantes.

Zona B

Domingo 12 de julio

Villa Unión de La Banda vs. Instituto Deportivo Santiago
Estadio: Club Villa Unión
Reserva: 14.00
Primera: 16.00
Condición: público local

Agua y Energía de La Banda vs. Vélez de San Ramón
Estadio: Club Agua y Energía
Reserva: 14.00
Primera: 16.00
Condición: público local

Fecha, horario y estadio a confirmar

Sarmiento de La Banda vs. Central Argentino de La Banda

Libre: Banfield de La Banda.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Mitre
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