Un motociclista murió tras un choque frontal con un automóvil en el barrio Borges

El accidente ocurrió durante la madrugada sobre la avenida Madre de Ciudades. La víctima falleció en el lugar producto de las graves heridas sufridas tras el impacto.

Hoy 10:23

Un motociclista perdió la vida durante la madrugada de este lunes luego de protagonizar un violento choque frontal contra un automóvil sobre la avenida Madre de Ciudades, a la altura de las calles 13 y 14 del barrio Borges.

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Según informó la Policía, el siniestro se registró alrededor de la 1 de la madrugada y fue alertado a través de un llamado telefónico a la Comisaría Comunitaria N° 9. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el conductor del automóvil, identificado como Matías Gabriel Gerez, de 22 años.

El joven manifestó que circulaba de norte a sur a bordo de un Audi A3 gris cuando, por circunstancias que aún son investigadas, se produjo el impacto frontal contra una motocicleta Yamaha YBR de color negro.

A raíz de la violenta colisión, el conductor del rodado menor sufrió graves lesiones y falleció en el lugar. Personal del SEASE, que acudió a bordo de la unidad ECO 4, confirmó el deceso de la víctima.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Comunitaria N° 49, con intervención de las autoridades policiales correspondientes y personal de Criminalística, que realizó las pericias para determinar la mecánica del accidente.

Hasta el momento, la identidad del motociclista no fue informada oficialmente. La investigación continúa para establecer las causas que provocaron el fatal siniestro vial.