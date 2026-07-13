Detienen en Frías a sujeto acusado de atacar con un machete a otro y mandarlo al hospital

El sospechoso fue apresado durante un allanamiento realizado en el barrio La Laguna. Está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa.

Hoy 11:41

Personal policial detuvo este lunes a un hombre acusado de protagonizar un violento ataque con un machete contra otro sujeto, quien permanece internado en terapia intensiva debido a las graves heridas sufridas.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 8 de la mañana en una vivienda ubicada en Pasaje Porfirio N.º 68, barrio La Laguna de Frías, por disposición del Juzgado de Control y Garantías de esa ciudad.

Durante el allanamiento, efectivos de la División Robo y Hurto y de la Comisaría Comunitaria N.º 23 detuvieron a Mariano Emanuel Oliva, de 32 años, quien se encuentra imputado en una causa por homicidio agravado en grado de tentativa.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió durante el último fin de semana en la localidad de Tapso, donde Oliva habría mantenido una violenta pelea con otro hombre. En ese contexto, presuntamente lo atacó con un machete, provocándole lesiones de gravedad en la cabeza y en una de sus manos.

La víctima continúa internada en terapia intensiva en un centro de salud de la provincia de Catamarca. En tanto, la causa permanece en etapa investigativa bajo intervención de la Justicia, que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.