En plena causa por enriquecimiento ilícito, Insaurralde reapareció fumando un habano y celebrando a la Selección

El exjefe de Gabinete bonaerense fue visto en un festejo por el triunfo de Argentina ante Suiza, mientras continúa bajo investigación.

Hoy 12:10

El exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde reapareció públicamente durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza, en el marco del Mundial 2026, y volvió a quedar bajo la lupa por la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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El video, difundido en redes sociales por el periodista Gustavo Méndez, muestra al exintendente de Lomas de Zamora en una reunión con amigos, alentando a la Selección, celebrando el resultado y fumando un habano.

La grabación fue captada durante el partido del sábado y representa una de las primeras apariciones de Insaurralde desde que salieron a la luz las imágenes en las que Jesica Cirio muestra fajos de dólares guardados en un vestidor.

Según se informó, el encuentro se realizó en la casa de Rodrigo Fernández Prieto, empresario de la construcción y expareja de la modelo Floppy Tesouro, en Puerto Madero.

En las imágenes también se observa al exjefe de Gabinete bonaerense junto al anfitrión y a Juan Nápoli, banquero y excandidato a senador de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023.

La reaparición generó repercusión porque Insaurralde mantiene un bajo perfil desde el escándalo conocido como Yategate, cuando fue visto en una embarcación de lujo en Marbella junto a Sofía Clérici, durante la campaña electoral de 2023.

A partir de aquel episodio, la Justicia comenzó a investigar su patrimonio y luego incorporó nuevos elementos a la causa, entre ellos los videos en los que Cirio habría mostrado bolsas con dólares entre la ropa, en un vestidor que compartía con el exfuncionario bonaerense.

El fiscal federal Sergio Mola sostiene como hipótesis que esos dólares pertenecerían a Insaurralde y analiza incorporarlos a la acusación por presunto enriquecimiento ilícito.

Los investigadores estiman que el efectivo observado en los videos podría alcanzar los US$10 millones, aunque la cifra todavía deberá ser establecida mediante pericias y nuevas medidas de prueba dentro del expediente.

La fiscalía busca reconstruir el origen de esos fondos, determinar si fueron gastados o invertidos y establecer si pudieron haber sido ocultados mediante presuntos testaferros.

En ese contexto, Mola pidió analizar llamadas, contactos y movimientos de los teléfonos de Insaurralde, Cirio y otras personas investigadas, con el objetivo de determinar si existieron comunicaciones vinculadas con el traslado o posible ocultamiento del dinero.

La causa está a cargo del juez federal Luis Armella. Insaurralde y Cirio continúan imputados, aunque hasta el momento no fueron condenados por los hechos investigados.