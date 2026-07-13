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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUL 2026 | 19º
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Locales

El municipio continúa acercando asistencia social y sanitaria a los vecinos de La Banda

Los vecinos accedieron a controles de salud, vacunación, asesoramiento social, cortes de cabello gratuitos y una merienda comunitaria.

Hoy 14:02
La Banda

La Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial realizó un nuevo operativo del proyecto “Más Cerca Tuyo” con el que el municipio acercó numerosos servicios a los vecinos del barrio Bajo de Vertiz.

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En la oportunidad, se brindaron servicios de salud, charlas de prevención, vacunación, gestiones sociales, asesoramiento, juegos lúdicos, cortes de cabello gratuitos y una merienda comunitaria a cargo del personal de la Sala Villa Elena y el Centro de Atención Médica Municipal N° 4 25 de Mayo.

Durante la jornada se realizaron controles de signos vitales y tareas de inmunización para niños y adultos, completando los esquemas de vacunación correspondientes, mientras que en los adultos se aplicaron las vacunas indicadas según el Calendario Nacional de Vacunación, incluyendo la antigripal.

Cabe destacar, que desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se fortalece el compromiso de los equipos de salud de acercar los servicios a la comunidad, promoviendo la prevención, el acceso a la vacunación y el cuidado integral de la salud.

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