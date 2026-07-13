Reunión de ministras y ministros del Norte Grande abordó la situación crítica del programa Incluir Salud

Autoridades sanitarias de la región analizaron el impacto del desfinanciamiento nacional y acordaron una estrategia conjunta para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Hoy 18:07

El Ministerio de Salud de Santiago del Estero fue sede de la reunión de ministras, ministros y referentes del Programa Incluir Salud de las provincias del Norte Grande, convocada para analizar la situación crítica que atraviesa el programa y definir acciones conjuntas frente a las dificultades derivadas del desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional.

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La apertura del encuentro estuvo encabezada por la ministra de Salud de Santiago del Estero, Natividad Nassif, junto al secretario de Salud, Gustavo Sabalza, y el coordinador general del Ministerio, Norberto Zanni, quienes recibieron a las autoridades sanitarias y equipos técnicos de las provincias participantes.

Participaron el ministro de Salud de Jujuy, José Manzur; la ministra de Salud de Catamarca, Johana Elizabeth Carrizo; el ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara; el ministro de Salud de Corrientes, Emilio Lanari Zubiaur; el secretario de Salud de Salta, Martín Monerris; el subsecretario de Salud de Tucumán, Marcelo Montoya, además de referentes del Programa Incluir Salud de Santiago del Estero, Chaco, Misiones y las demás jurisdicciones de la región.

Durante la jornada, las autoridades coincidieron en que el programa atraviesa una situación crítica en todo el Norte Grande. En ese marco, señalaron que las provincias vienen destinando recursos propios para garantizar la continuidad de tratamientos, la provisión de medicamentos, las prestaciones de diálisis, los traslados de pacientes y otras prácticas que no admiten demoras.

Asimismo, advirtieron que este escenario genera incertidumbre entre los beneficiarios y sus familias, incrementa la carga sobre los equipos de salud provinciales, profundiza las desigualdades entre jurisdicciones y favorece la judicialización de las prestaciones.

Como resultado de la reunión, se consensuó un documento conjunto y se acordó la conformación de una mesa federal permanente de seguimiento del Programa Incluir Salud, con participación de la Nación y las provincias.

La propuesta será presentada ante el Ministerio de Salud de la Nación durante la próxima reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), con el objetivo de impulsar medidas que garanticen la continuidad, la equidad y la calidad de las prestaciones para los beneficiarios.

Al cierre del encuentro, las provincias del Norte Grande ratificaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para promover una respuesta federal ante una problemática que, según señalaron, requiere soluciones urgentes, previsibles y sostenibles.