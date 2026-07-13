“Que diga lo que quiera...” la picante respuesta de Konaté a Lamine Yamal antes de la semi entre Francia y España

La joven figura de Barcelona palpitó el próximo duelo de La Roja, pero recibió la respuesta del defensor galo.

Hoy 17:22

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y la semifinal entre Francia y España ya empezó a jugarse fuera de la cancha. En la previa del duelo, Lamine Yamal lanzó una frase picante sobre las chances de La Roja y desde el plantel galo llegó la respuesta de Ibrahima Konaté.

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España llega al cruce como una de las grandes candidatas del torneo. En su camino dejó atrás a Austria, eliminó a Portugal y luego superó a Bélgica, mientras que Francia también avanzó con autoridad tras vencer a Suecia, Paraguay y Marruecos.

En ese contexto, Lamine Yamal se mostró confiado de cara al enfrentamiento ante Les Bleus. “Si alguien tiene que tener miedo, son ellos”, afirmó el joven talento surgido en Barcelona, al recordar además el antecedente reciente favorable para España.

El atacante español hizo referencia a la semifinal de la Eurocopa 2024, cuando La Roja eliminó a Francia con un gol suyo en el triunfo que la terminó depositando en la final. Aquel antecedente aparece ahora como uno de los condimentos de una semifinal mundialista de alto voltaje.

Desde el lado francés, Konaté recogió el guante y respondió sin entrar en demasiadas vueltas. “Lamine Yamal puede decir lo que quiera”, expresó el defensor, en una frase que rápidamente comenzó a circular en la previa del partido.

El cruce también tendrá un condimento personal para ambos. Yamal será una de las principales cartas ofensivas de España, mientras que Konaté, flamante refuerzo del Real Madrid, podría tener la misión de contenerlo en una de las bandas o en los duelos defensivos del partido.

Cuándo juegan Francia y España por las semifinales

La semifinal entre Francia y España se disputará este martes 14 de julio, desde las 16, en el AT&T Stadium de Arlington. El ganador avanzará a la gran final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra.

España buscará volver a meterse en una final mundialista apoyada en su nueva generación, con Lamine Yamal como una de sus figuras principales. Francia, por su parte, intentará imponer su jerarquía y tomarse revancha de los últimos cruces directos ante La Roja.

Con dos potencias frente a frente y declaraciones cruzadas en la previa, la semifinal promete ser uno de los partidos más atractivos de todo el torneo.