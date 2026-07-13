Colombia ocupa el segundo lugar en celos femeninos a nivel mundial

Un reciente estudio sobre el amor y el romance revela que las mujeres colombianas son reconocidas por su alta intensidad de celos en las relaciones amorosas.

Hoy 19:01

En el análisis de las relaciones amorosas, se ha identificado que las mujeres de Colombia son altamente posesivas, lo que las posiciona como el segundo grupo más celoso a nivel mundial. Esta tendencia se manifiesta especialmente cuando perciben cualquier tipo de amenaza en sus relaciones.

Los celos pueden ser tan intensos que, en ocasiones, cruzan los límites de lo razonable. Sin embargo, un estudio global sobre el amor y el romance indica que, a pesar de esta tendencia, los celos no suelen resultar en rupturas en las relaciones.

El informe de este año, titulado ‘Amor y celos’, abarcó una muestra de 6.754 personas que han tenido alguna relación amorosa. La edad media de los participantes fue de 34,8 años.

Entre las nacionalidades destacadas, la italiana lidera la lista de las mujeres más celosas, conocida por su expresión emocional intensa. Las mujeres colombianas, con su carácter extrovertido, también son mencionadas como altamente celosas, especialmente en escenarios sociales.

Las mujeres españolas son descritas como intensas y vehementes en la defensa de sus relaciones, mientras que las brazileñas son vistas como pasionales que pueden mostrar celos cuando sienten que sus parejas se distancian.

Otros países como México, Rusia y Argentina también son representados en esta lista por la intensidad de sus mujeres en el ámbito del amor y los celos. Cada cultura presenta un enfoque único hacia la posesividad en las relaciones.

Finalmente, es importante saber cómo identificar si tu pareja muestra signos de celos excesivos. Preguntas constantes sobre tus actividades o un deseo de supervisar tus acciones pueden ser indicativos de esta conducta, lo que podría generar confusión sobre la confianza en la relación.