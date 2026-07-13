Claudia Villafañe lució la histórica camiseta de Maradona contra Inglaterra en 1986

A 40 años del legendario partido, la empresaria recordó a “El Diez” y reveló detalles inéditos de la prenda que Diego Maradona usó en el Mundial de México.

Hoy 20:36

Invitada al programa La cocina rebelde (eltrece), Claudia Villafañe sorprendió al mostrar la camiseta original de Maradona durante el histórico encuentro contra Inglaterra, en los cuartos de final de 1986. "Primero, quiero que la cámara vea que está manchada. Es la original”, destacó la conductora Jimena Monteverde al presentar la prenda.

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Villafañe explicó los detalles detrás de la camiseta: "Ellos tenían que usar la azul de suplente, pero no había. Inglaterra jugaba con la blanca, así que fueron a buscar a Ciudad de México lo que tenían de la marca de la Selección, y lo que encontraron fue esta camiseta".

Según recordó, la prenda mostraba particularidades únicas: "Tiene dos tonos diferentes, el número es plateado y no tenían los escudos bordados. Las mismas chicas que limpiaban en la concentración, que hacían la comida y todo, cosieron los escudos como pudieron".

La empresaria cerró su relato celebrando el triunfo de aquel partido: "Fue lo único que se consiguió y, por suerte, ganamos 2 a 0. Ahora los jugadores van a usar la misma camiseta azul, pero no será la celeste y blanca histórica".

Cabe recordar que Villafañe ya había emocionado a los presentes en el estudio a comienzos de junio, cuando mostró otro recuerdo de Diego Maradona en el marco del 40º aniversario de la gesta del Mundial del ’86: "El 29 de junio se van a cumplir 40 años, pero estamos en el mes del Mundial del ’86", comentó mientras presentaba la prenda.