Cazzu responde con humor a críticas sobre su cuerpo en redes sociales

La artista argentina Cazzu reaccionó con ingenio a cuestionamientos sobre su cuerpo y reveló detalles sobre el nacimiento de su hija en un comentario que se volvió viral.

Hoy 19:16

Cazzu, la reconocida cantante argentina, ha demostrado su capacidad para responder con humor a las críticas sobre su cuerpo en las redes sociales. La situación se desató tras la difusión de imágenes de su videoclip 'Mala Suerte', donde la artista luce un body de encaje con estampado animal print. Aunque la publicación recibió numerosos elogios por su estilo, también generó comentarios cuestionables.

Un usuario, curioso por la apariencia de Cazzu, preguntó a Grok, la inteligencia artificial de X, si la artista había pasado por cirugías estéticas. En lugar de dejar que la IA respondiera, Cazzu intervino directamente en los comentarios y dejó una respuesta que se volvió viral: 'Sí, de cesárea'.

Con esta frase, Cazzu dejó en claro que no se refería a procedimientos estéticos, además de compartir un detalle personal sobre su vida: el nacimiento de su hija Inti fue por cesárea. Este comentario revelador marca una apertura sobre su experiencia como madre.

Julieta Cazzuchelli, nombre completo de la artista, se convirtió en madre junto a su pareja, Christian Nodal, el 14 de septiembre de 2023. Desde el embarazo y el nacimiento de su hija, ambos han mantenido un perfil bajo respecto a su vida privada, evitando exponer el rostro de la pequeña.

La respuesta ingeniosa de Cazzu ha sido celebrada por miles de sus seguidores, quienes resaltaron su habilidad para abordar un comentario malintencionado sin entrar en confrontaciones. La artista transformó una insinuación negativa en un mensaje claro sobre maternidad, privacidad y respeto.

Este episodio demuestra cómo Cazzu utiliza su plataforma para empoderar a las mujeres y fomentar un diálogo más respetuoso sobre los cuerpos y la maternidad. Su respuesta no solo fue un acto de defensa personal, sino también una oportunidad para generar conciencia sobre la importancia de la privacidad en la vida familiar.