Fuentes y Benavente inauguraron 24 cuadras de pavimento en el barrio Néstor Kirchner

Las autoridades municipales remarcaron la importancia que de la obra que representa un avance para la infraestructura y la calidad de vida de la comunidad.

Hoy 19:03

Con la presencia de vecinos e instituciones locales, la intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, dejaron oficialmente inauguradas 24 nuevas cuadras de pavimento en el barrio Néstor Kirchner, una obra que representa un importante avance para la infraestructura y la calidad de vida de la comunidad.

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Esta intervención mejora la circulación vehicular y peatonal, facilita el acceso a los distintos sectores del barrio y contribuye a brindar mayor seguridad y conectividad para todos los vecinos.

"Estas 24 nuevas cuadras de pavimento se suman a las 35 cuadras ejecutadas en el año 2023, completándose un total de 59 cuadras, con lo que queda pavimentado un importante sector del barrio", destacó la jefa comunal.

"También se realizó una isleta con dársenas de giro y carriles de aceleración y desaceleración en la intersección de la avenida de Circunvalación y la calle La Capital, que representa una vía de acceso mucho más segura a los barrios Néstor Kirchner y Villa del Carmen", señaló.

La Ing. Fuentes remarcó que "a pesar del difícil contexto económico a nivel nacional, el municipio seguirá invirtiendo en obras públicas que generen progreso en cada barrio, de forma responsable y sin endeudarnos".

Por su parte, Benavente reafirmó "el compromiso de la gestión con el desarrollo urbano y la mejora de los servicios públicos, incorporando cada vez más cuadras de pavimento, iluminación LED y espacios verdes".

A su vez, en representación de la comunidad, la vecina Lucía Larrea expresó su voluntad "de seguir trabajando en conjunto con el municipio para satisfacer las demandas y necesidades de cada familia de nuestro barrio".

En esta oportunidad, se ejecutó el pavimento de hormigón simple en las calles Quebrachos, entre Lavalle y San Martín; Guasayán, entre Lavalle y Arraga; Guasayán, entre Juan F. Ibarra y San Martín; Departamento Belgrano, entre Lavalle y San Martín; Atamisqui, entre Quebrachos y La Banda; Arraga, entre Quebrachos y La Banda; Juan F. Ibarra, entre Quebrachos y La Banda; Monte Quemado, entre Quebrachos y La Banda; y La Banda, entre Robles y Taboada.