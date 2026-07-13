Noelia Pace en Panorama Play: "La muerte no es el final, es una transformación"

La médium y tanatóloga participó del streaming de Panorama Play "¿Qué, no me has visto?" y habló sobre su trabajo, el miedo a la muerte y cómo descubrió su don cuando tenía apenas seis años.

Hoy 20:07

La médium, vidente y tanatóloga clínica Noelia Pace participó este lunes del streaming de Panorama Play "¿Qué, no me has visto?", donde compartió su mirada sobre la muerte, los procesos de duelo y el origen de las experiencias que, según sostiene, comenzaron cuando era una niña.

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Al presentarse, Pace explicó que su labor consiste en acompañar a personas que atraviesan pérdidas, aunque aseguró que también tiene la capacidad de comunicarse con personas fallecidas, desaparecidas y pacientes en estado crítico.

"Mi trabajo es llevar la apertura de conciencia sobre el tema de la muerte. La gente no habla de la muerte, la gente le tiene miedo. A la gente le cuesta mucho acompañar el dolor en un proceso de duelo", expresó durante la entrevista.

Consultada sobre qué les dice a quienes sienten temor frente a la muerte, la especialista afirmó que no la considera un final, sino un cambio de estado.

"La muerte es una transformación, no es el fin de absolutamente nada. Tampoco es la pérdida. Nos han enseñado, por una cuestión sociocultural y, en algunos casos, religiosa, que la muerte es el fin, que no hay nada más allá", sostuvo.

En ese sentido, agregó que, desde su perspectiva, "ese ser no ha dejado de existir, solo que existe de otra forma", e invitó a repensar la manera en que la sociedad aborda este tema.

Cómo descubrió su don

Durante la charla, Pace también recordó cómo comenzaron las experiencias que, según relató, marcaron su infancia.

Contó que a los seis años empezó a comprender por qué lloraba con frecuencia cuando su padre viajaba y aseguró que, especialmente durante la noche, percibía presencias y escuchaba voces.

"Era una nena que tuvo que aprender a vivir en dos planos y, sobre todas las cosas, durante muchos años mantener el silencio", recordó.

Además, explicó que la mediumnidad puede manifestarse de distintas maneras. En su caso, afirmó que, además de percibir imágenes y sonidos, también puede experimentar físicamente las sensaciones que, según sostiene, vivieron las personas antes de morir.

La entrevista completa podrá verse a través de Panorama Play, donde la médium profundizó sobre su trayectoria y respondió preguntas vinculadas con sus experiencias y su visión sobre la vida y la muerte.